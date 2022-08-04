خلال شهرين.. فيسبوك يغلق ميزة التسوق

جدة - نرمين السيد - واستهدف فيسبوك من تلك الخطورة التركيز على الفيديوهات القصيرة "reels" التى أصبحت موضة عالم السوشيال ميديا.

وأعلن فيسبوك عبر صفحته، عن إغلاقه لخاصية التسوق عبر البث المباشر اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

وبالتالى لن يتمكن أصحاب الأعمال من استضافة أحدث تسوق جديد عبر البث المباشر فى فيسبوك بعد ذلك التاريخ، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وأوضح أن أصحاب الأعمال يستخدمون خاصية البث المباشر العادى، دون القدرة على عرض قوائم التشغيل الخاصة بالمنتجات أو وضع علامات خاصة.

ولجأ فيسبوك إلى ذلك بسبب اتجاه المستخدم إلى مشاهدة الفيديوهات القصيرة لتحقيق المزيد من التفاعل معها، حيث تسمح بوضع الإعلانات لتحقيق اكتشافات أعمق.

يذكر أن خدمة التسوق عبر البث المباشر فى فيسبوك انطلقت منذ 2018 قى تايلاند، حتى أصبحت منتشرة فى 2020.