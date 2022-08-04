احذرها.. أسباب انفجار الهواتف

جدة - نرمين السيد - انفجار الهواتف

أوضح الخبراء أن بطاريات الليثيوم الموجودة بالأجهزة تعطى بعض التحذيرات قبل انفجارها وتحولها لكتلة نار.

أسباب انفجار البطارية

وفى البداية نتعرف على أهم الأسباب التى تؤدى إلى انفجار بطارية الهواتف الذكية، وهى:

-الشحن الزائد للبطارية، والتى ينتج عنها ارتفاع حرارة الهواتف الذكية.

-ارتفاع درجة حرارة الطقس، أو تعرض الهواتف لحرارة عالية منها أشعة الشمس.

-التطبيقات المحملة بالبرامج الضارة، والتى تؤدى إلى استنزاف طاقة بطارية الهواتف سبب الافراط فى تشغيل وحدة المعالجة المركزية.

-الشحن السريع لكونه يعمل على زيادة حرارة الهاتف أثناء عملية الشحن.

-عيوب التصنيع واستخدام البطاريات أو الشواحن مجهولة المصدر.

علامات محذرة

كما أضاف الخبراء إلى وجود عدد من العلمات التى تكشف عن اقتراب انفجار هاتفك، وهى:

-انتفاخ البطارية:

تتضحك البطاريات القابلة لإعادة الشحن والتى تؤدى إلى إخراج الشاشات من الهواتف وغيره.

-ارتفاع درجة حرارة الهاتف:

يعد ارتفاع درجة حرارة الهاتف باستمرار من العلامات التحذيرية التى تدل على أن الهاتف وشيك الانفجار.

-حدوث تغييرات فى شكل الجهاز:

وذلك يعنى أن تكون الشاشة بارزة أو الهيكل المنتفخ الذى يؤدى إلى عدم استقرار الهاتف على سطح مستوى.

-الأضرار الجسمية:

وقتها يظهر بعض التخبطات والثنايا فى اللاف الخارجى للهاتف، والذى يعد مؤشرا لتلف البطارية أو تدهور المكونات الداخلية للجهاز.

-انبعاث رائحة كريهة:

عند شم رائحة كيماوية كريهة قادمة من الجهاز، فذلك إشارة على اقتراب انفجاره لذا يجب فحصه على الفور.