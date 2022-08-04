جدة - نرمين السيد - ونصحت السلطات الفرنسية المواطنين عند رؤيته بعدم الاقتراب منه حتى لا يشعر بالتوتر. ومن المعروف عن الحيتان البيضاء بأنها تسكن المياه القطبية وشبه القطبية، وفى مصب نهر سان لورانفى كيبيك بكندا. كما أضافت أن تلك الأنواع من الحيتان تهيم أحيانا جنوبا حيث يمكنها العيش مؤقتا فى المياه العذبة. ويذكر أن هناك حوت نفق بعد انفصاله عن عائلته وقطع عشرات الأميال وصولا إلى نهر السين بعد فشله فى العودة إلى البحر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حوت أبيض يضل طريقه.. وتحذيرات بعدم الاقتراب منه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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