الصين تطلق قمرا صناعيا أرضيا لمراقبة الكربون

جدة - نرمين السيد - أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا أرضيا لمراقبة الكربون للنظام الإيكولوجى وقمرين صناعيين آخرين من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى بشمالى الصين اليوم الخميس.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية بواسطة صاروخ حامل من طراز لونج مارش -4B ودخلت المدار المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أن القمر الصناعى يستخدم بشكل أساسى لمراقبة الكربون فى النظام البيئى الأرضى، ومسح ورصد البيئة والموارد الأرضية، ورصد وتقييم المشاريع البيئية الوطنية الرئيسية.

موضحة أن القمر الصناعى سيقدم الدعم التشغيلى وخدمات البحث فى مجالات مثل حماية البيئة، والمسح ورسم الخرائط، والأرصاد الجوية، والزراعة، والحد من الكوارث.