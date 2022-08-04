لحظات مرعبة فى حياة مغامر أثناء القفز بالمظلة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعاش المظلى السويسرى لحظات مخيفة بعد هبوب رياح قوية أثناء القفز فى أورغانيا، شمالى إسبانيا لتحدى الجاذبية فى المنطقة.
وتسببت الرياح فى مشكلة خطيرة وهى تشابك جسمه بحبال المظلة، واستمر الاضطراب فى حركته فترة من الوقت، وفقا لـ "سكاى نيوز".
ولكن نجح كيفن قبل لحظات من الاصطدام بالأرض، فى الاستعانة بفتح مظلتين احتياطيتين يدويا، مما جعل الهبوط على الأرض آمنا دون تعرض حياته للخطر.
وقال المظلى إن المشكلة بدأت عند مجاولته لتفيذ حركة أكروباتية، كما رصدت الكاميرا التى كانت مثبتة على خوذته مدى السقوط السريع.
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