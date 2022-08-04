المستشفى تقرر موت طفل بريطانى بسبب تحدى حبس الأنفاس

جدة - نرمين السيد - ويعتبر أرتشى باترسبى هو طفل كان محجوزا بالمستشفى منذ أبريل الماضى بسبب حالته الصحية حيث كان فاقدا للوعى لفترة طويلة.

وتم العثور عليه فاقدا للوعى منذ 7 أبريل ولم يستعد وعيه منذ وقتها، لمشاركته فى تحد جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهو حبس الأنفاس حتى فقدان الوعى.

وكان الطفل صاحب الـ 12 عاما من عمره، مربوطا بالأجهزة التى تبقيه على قيد الحياة، حتى رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب والديه بعدم فصله عن أجهزة الإنعاش.

وأشارت التقارير إلى أن الطفل كان فى حالة غيبوبة منذ أبريل الماضى، وبناء على ذلك اعتبره الأطباء ميتا دماغيا، حتى قرر القضاء البريطانى فى منتصف يوليو بالسماح للمستشفى بفصله عن أجهزة الإنعاش التى تبقيه حيا.

ورفضا والديه، هولى دانس وبول باترسبى، ذلك القرار لرغبتهم فى إعطاءه كل الفرص التى تجعله على قيد الحياة.

وقدم الوالدان طلبات حصلا من خلالها على مهل عدة فى الأيام الأخيرة رغم المواعيد النهائية التى كان قد حددها القضاة لفصل الفتى عن الأجهزة، وذلك وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وبعد قرار المحكمة العليا البريطانية الجديد، قدم الوالدان طلبا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل ساعات لمنع تنفيذه ولكنها رفضت، وبناء على ذلك توفى الطفل مساء أمس.