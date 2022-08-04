تويتر يخطط لتعريف المستخدمين بتعديلات التغريدات المُضمّنة

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "جادجتس 360"، اليوم الأربعاء، بأنه وفقًا للتعديلات الجديدة، سيشاهد المستخدمون رسالة "آخر تعديل" أسفل نص التغريدة، عندما يتم تضمين أحدث نسخة معدلة من تغريدة، كما سيتعرفون على ما إذا كان هناك إصدار أحدث من التغريدة.

ونشرت باحثة التطبيقات جين وونغ، تغريدة اليوم، تقول فيها إن تويتر يعمل على ميزة جديدة تتعلق بتحرير التغريدات المضمنة.

ووفقًا لونغ: "ستُظهر التغريدات المُضمَّنة ما إذا كان قد تم تعديلها، أو ما إذا كان هناك إصدار جديد من التغريدة"؛ وهذا يعنى ببساطة أنه إذا قام المستخدم بتضمين أحدث نسخة معدلة من تغريدة، فسيعلمه تويتر من خلال عرض نص "آخر تعديل" أسفل التغريدة، وإذا تم تعديل التغريدة منذ تضمينها، فسيعرض التطبيق أن هناك نسخة جديدة من التغريدة.