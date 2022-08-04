جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إنه تعدَّدت مظاهر تعامل الإسلام مع ذوى الهمم، ومن ذلك أنه خصَّهم بمزيد من العناية والرعاية؛ فعلى جميع فئات المجتمع التعامل مع ذوى الهمم بكامل التقدير.
وقالت إنه على المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية تَحمُّل دَورها من خلال بيان خطورة الانتقاص منهم، وإرساء ثقافة مراعاة حقوقهم وآداب التعامل معهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توضح كيفية التعامل مع ذوى الهمم: خصهم الله بمزيد من العناية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.