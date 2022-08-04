الإفتاء توضح كيفية التعامل مع ذوى الهمم: خصهم الله بمزيد من العناية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إنه تعدَّدت مظاهر تعامل الإسلام مع ذوى الهمم، ومن ذلك أنه خصَّهم بمزيد من العناية والرعاية؛ فعلى جميع فئات المجتمع التعامل مع ذوى الهمم بكامل التقدير.

وقالت إنه على المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية تَحمُّل دَورها من خلال بيان خطورة الانتقاص منهم، وإرساء ثقافة مراعاة حقوقهم وآداب التعامل معهم.