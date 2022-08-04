صعود مهنى ونصائح فى العلاقات.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 4 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

جدد سعيك لتحقق اهدافك، وابتعد عن القلق والتوتر فى العلاقة العاطفية حتى لا تتأثر سلبًا.

الثور

انجز جميع المهام الموكلة إليك فى العمل، وكن حاسمًا فى قراراتك العاطفية وفكر جيدًا.

الجوزاء

حافظ على هدوئك وحسن من أدائك، واحتفل بالمناسبات مع أسرتك لتشعروا بالسعادة.

السرطان

تعاونمع زملائك وادرس قراراتك جيدًا قبل اتخاذها، وتقرب من عائلتك وشريك حياتك أكثر من ذلك.

الأسد

ضع خطة لإنجاز مهام العمل، واهتم بشريك حياتك واقضى وقتًا أطول معه.

العذراء

اتخذ قرارات حاسمة فى العمل، وابحث عن الحب والاستقرار فى العلاقة العاطفية.

العقرب

قدم أفكار إبداعية لتتميز فى عملك، واحتوى شريك حياتك واقضى وقتًا ممتعًا معه.

الميزان

اجتهد فى العمل كى تحقق طموحاتك، وتحدث مع شريك حياتك وتفهم وجهة نظره.

الجدى

ركز فى عملك ولا تدخل فى مناقشات جانبية لن تفيد، وتعامل مع شريك حياتك برومانسية وقدم الدعم له.

القوس

لا تتردد واغتنم الفرصة التى تتاح أمامك، وكن صبورًا مع شريك حياتك ولا مانع من التسامح والتغاضى عن بعض التصرفات الخاطئة غير المقصودة التى تصدر عنه.

الحوت

تناقش مع أصحاب الخبرة قبل الإقبال على عمل جديد، وتحدث مع شريك حياتك بطريقة مهذبة ولا تفقد أعصابك.

الدلو

حدد أهدافك واصلح ما أفسدته فى العمل، وتبادل الهدايا والكلمات الطيبة مع شريك حياتك.