الأرض تسجل أقصر يوم لها.. ماذا يعنى ذلك؟

جدة - نرمين السيد - وتكمل الأرض دورة واحدة كاملة على محورها كل 24 ساعة بشكل عام.
وأكملت الأرض دورة كاملة حول نفسها فى 29 يونيو الماضى فى 1.59 مللى ثانية، وهو رقم لم يسجل من قبل، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأوضحت "الجارديان" أن الكرة الأرضية كادت أن تحطم هذا الشهر أيضًا الرقم القياسى الجديد، حيث أكملت فى 26 يوليو المنقضى دورة حول نفسها فى 1.50 مللى ثانية.
وشهدت السنوات القليلة الماضية عددًا من الأرقام غير المسبوقة، ففى عام 2020 جرى تسجيل أقصر شهر تم قياسه على الإطلاق منذ الستينات.
وقد سجلت فى ذلك العام أيضًا الرقم القياسى السابق لأقصر يوم، والذى بلغ 1.47 مللى ثانية فى 19 يوليو، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".
وأشار العلماء إلى أنه لدى مراقبة هذه الأرقام على المدى البعيد، يظهر أن دوران الأرض يتباطأ، لافتين إلى أنه فى كل قرن، تستغرق الأرض بضع أجزاء من الألف من الثانية أكثر لإكمال دورة واحدة.
وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنه يمكن أن تؤدى الرياح القوية إلى إبطاء دوران الكوكب، مما يؤدى إلى إطالة اليوم، فيما يرجح خبراء أن الأمر يعود إلى عمليات فى الطبقات الداخلية أو الخارجية من باطن الكوكب أو المحيطات أو المد والجزر أو حتى التغيرات فى المناخ.
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