جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "WABetaInfo" التقنى المعنى بأحدث إصدارات التطبيق الشهير اليوم أن المستخدمين أشاروا إلى فشل متكرر فى بدء التطبيق وذلك فى النسخة التجريبية الأخيرة لسطح المكتب. وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع التغلب على تلك المشكلة عن طريق طرح نسخة جديدة من واتساب لسطح المكتب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عطل يضرب نسخة واتساب لأجهزة سطح المكتب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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