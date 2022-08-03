وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدا من جامعة الزيتونة الأردنية

جدة - نرمين السيد - استقبلت وكالة الفضاء المصرية وفدا من طلاب كلية هندسة كهربائية بجامعة الزيتونة بالأردن وذلك ضمن برنامج التبادل الطلابى للجامعات العربية للعام الجامعى 2021 / 2022 بمعاهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.





قام الوفد الأردنى بجولة علمية داخل الوكالة مرورًا بمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، ثم معامل الوكالة من معمل النموذج الهندسى ومعمل الأقمار الصناعية التعليمية وانتهاء بمعمل الغرفة الحرارية والغرفة النظيفة لتجميع القمر الصناعى التجريبى. وعقب الجولة، قام المهندس يس منير بالوكالة بتقديم عرض تقديمى للطلاب يشرح فيه مشروعات وأنشطة الوكالة الفترة الحالية، من برامج تعليمية لطلاب الجامعات والمدارس. ومن جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بزيارة وكالة الفضاء المصرية والاستماع للعرض المكثف لفهم لطبيعة تصميم وبناء واختبار الأقمار الصناعية من خلال جولة الزيارات للمعامل. وأكد الوفد أن هذه الزيارة عكست إلى حد كبير حجم المجهود الذى يتم فى تصميم و تصنيع واختبار الأنظمة الفرعية للأقمار الصناعية.

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