ولا فى الخيال.. هذه الكنوز المكتشفة فى سفينة «سيدة العجائب» (صور)

جدة - نرمين السيد - وغرقت سفيتة "نوسترا سينورا دى لاس مارافيلاس" أو "سيدة العجائب"، 1656، بعد اصدامها بقارب آخر من أسطولها، وتحطمت فى الشعاب المرجانية قبالة جزر الباهاما.

هذه السفينة التى حملت كنوزًا، وتم حجز بعض مقتنياتها كضريبة ملكية للملك "فيليب الرابع"، كانت متوجهة من كوبا إلى إشبيلية.

وبلغ وزنها 891 طنًا، وكانت تحمل على متنها مجموعة من العملات المعدنية والأحجار الكريمة، والمجوهرات التى لا تقدر بثمن، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وتم استرداد ما يقرب من 3.5 مليون قطعة بين 1650 و1990، وذلك خلال محاولات عديدة ناجحة لاستعادة حمولة السفينة.

وتقدم عمليات الاستكشاف التى حدثت مؤخرًا، نظرة جديدة للحياة التى كانت قائمة على متن السفينة، ومن المقرر أن يتم عرض كل الاكتشافات الأخيرة فى متحف جزر الباهاما البحرى الجديد.

وأوضح جيمس سينكلير، عالم الآثار البحرية المشارك فى مشروع الاسكتشاف، أنه من خلال العمل مع الغواصين المحليين وعلماء الآثار وغيرهم من الخبراء، يقوم الباحثون أيضًا بعملية تستهدف التعرف على السبب المعلق بكيفية تحطم السفينة وانهيارها.

وأشار كارل إيلين، المؤسس الرئيس لمشروع الاستكشاف إلى أنه باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، مثل السونار ومقاييس المغناطيسية، تتبعت شركة، "ألين إكسبلوريشن"، مسارًا طويلًا ومتعرجًا من الحطام المتناثرة على امتداد 13 كيلومترًا من قاع المحيط.

ومن بين الاكتشافات، سلسلة ذهبية بطول 1.76 متر، والعديد من المعلقات المرصعة بالجواهر، تتميز إهدها بزمردة كولومبية بيضاوية كبيرة وعشرات من أحجار الزمرد الصغيرة.

وقال ألين: "عندما أحضرنا قلادة الزمرد والذهب البيضاوية، لم أتمكن من تمالك نفسى، مضيفًا "كيف نجت هذه المعلقات الصغيرة فى هذه المياه القاسية، وكيف تمكنا من العثور عليها إنها معجزة.

وسيتم وضع العناصر التى اكشفها فريق ألين بشكل دائم فى متحف جزر الباهاما البحرى، الذى سيفتتح فى 8 أغسطس الجارى فى فريبورت، ثانى أكبر مدينة فى الدولة الكاريبية.