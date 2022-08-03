رسميا.. OPPO تطرح هاتف A77 بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - ويحتوى هاتف OPPO A77 شاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 720 فى 1600 بيكسا، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويأتى هذه الإصدار برقاقة معالج Helio G35، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجى فى microSD.

ويتضمن الهاتف كاميرا خلفية بإعدادات مميزة، حيث تأتى بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير أو لقطات Macro كما تضم الإعدادات فلاش LED.

ويحتوى الهاتف على بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويأتى مستشعر البصمة فى الإطار الجانبى للهاتف، كما يدعم شبكات 4G VoLTE والبلوتوث 5.0، ويأتى بمنفذ USB C مع مدخل 3.5 مم للسماعات.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف OPPO A77 بنموذج واحد فقط بذاكرة 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 197 دولار.