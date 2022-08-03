جوجل تحذف 13 تطبيقا لدى هواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - وقررت شركة جوجل حذف 13 تطبيقا شائعا متداولا لدى هواتف أندرويد، وذلك بعد أيام قليلة من إزالة 50 تطبيقا من متجر "play".
وأشارت جوجل إلى أن متجر بلاى تحتوى على برامج ضارة يمكنها تسجيل الأشخاص في خطط اشتراك باهظة الثمن دون علمهم، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.
وأوضحت جوجل أن تلك البرامج تعمل على تطوير البرامج المضادة للفيروسات، وملء الهواتف بالإعلانات، وأضافت أنه بمجرد تنزيلها يُثبت وقتها البرامج الإعلانية المزعجة التى يكاد يكون مستحيل إيقافها.
وتتنكر تلك البرامج الخبيثة فى صورة تطبيقات تهدف لتنظيف هاتفه وتخلصه من البرامج والفيروسات الغير مرغوب فيها، ولكنها تعمل فى الأساس على كلء الهاتف بالإعلانات المزعجة.
ومن بين التطبيقات التى قامت جوجل بحذفهم من تطبيقات أندرويد:
-Junk Cleaner.
-EasyCleaner.
-Power Doctor.
-Super Clean.
-Full Clean.
-Fingertip Cleaner.
-Quick Cleaner.
-Keep Clean.
-Windy Clean.
-Carpet Clean.
-Cool Clean.
-Strong Clean.
-Meteor Clean.
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