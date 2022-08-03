بعد المصيف.. خطوات تخلصك من تقشير البشرة واسمرارها

جدة - نرمين السيد - وبسبب التعرض للحرارة الشمس وملوحة البحر يتعرض هؤلاء إلى تقشير واسمرار بشرتهم، حيث يعتبر البعض ذلك أنه من عواقب المصيف.
وهناك بعض الحلول الطبيعية التى تساعد فى تقشير الجلد وعلاج الاسمرار الناتج عن حرارة الشمس، وفقا لـ "Health Line"، منها:
-الصبار:
يعتبر من المرطبات الطبيعية التى تساعد فى تهدئة الجلد من التهيج، ونحتاج لوضع كريم أو زيت الصبار على الجزء المحروق من الجلد وتركه 10 دقائق وذلك يزيد من التقشير وإخفاء آثار الحروق.
-ماسك الزبادى والخيار المبشور:
يعد من أكثر الوصفات الطبيعية التى تعالج اسمرار البشرة والتهابها.
ويجب إحضار علبة من الزبادى وإضافة الخيار المبشور عليها ووضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة.
-ماسك العسل:
يستعين البعض بماسك العسل الأبيض لكونه من أكثر الوسائل الفعالة لترطيب البشرة وتقشيرها، حيث يجب وضعه بشكل مباشر على البشرة لمدة 5 دقاقئق ثم تنظيفها بالماء.
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