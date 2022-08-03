مواصفات وموعد طرح سلسلة ساعات «Oppo Watch 3»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت أوبو موعد طرح سلسلة "Oppo Watch 3"، والذى يأتى فى 10 أغسطس الجارى. وكشفت تسريبات عن استعداد الشركة لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة Oppo Watch 3، وفقا لموقع "Digital Chat Station". وتأتى تلك الإصدارات برقاقة معالج Snapdragon W5 Gen 1 الجديدة من كوالكوم، بالإضافة إلى شاشة كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة. وتأتى شاشة "Oppo Watch 3" بتقنية "LTPO"، مع شريحة Apollo 4 Plus مزدوجة. كما من المقرر طرح الساعات الجديدة بألوان عدة منها الأسود والفضى والرمادى الداكن والذهبى.

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