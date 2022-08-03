بسبب الاكتئاب.. هندى يبتلع 63 قطعة معدنية

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جدة - نرمين السيد - وواصل الأطباء يومين لأجل استخرج تلك العملات المعدنية من خلال المنظار بمدينة جودبور بولاية راجاستان.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الرجل الذى يبلغ من العمر 36 عاما، ابتلع 63 عملة معدنية عندما كان يعانى من حالة التوتر النفسى والاكتئاب، وفقا لصحيفة "TOI".
وبعدها اشتكى الهندى من آلام شديدة فى المعدة، ثم جارء رجال الإسعاف لينقلوه إلى المستشفى، وأخبرهم بأنه تناول 10-15 قطعة نقدية وبعدها خضع لأشعة سينية على المعدة وتم اكتشاف كتلة من المعدن.
وبدأ الأطباء تجهيز معداتهم ووجدوا أن الرجل تناول 63 قطعة نقدية من العملات المعدنية، ونجحوا فى إزالتهم وتم خروجه من المستشفى لتحسن صحته.
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