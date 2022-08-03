هواتف سامسونج.. تحديث جديد لمواجهة الثغرات الأمنية

جدة - نرمين السيد - ويعمل تحديث سامسونج الجديد على إصلاح الثغرات الأمنية التى يستخدمها الهاكرز لاختراق الهواتف وسرقة البيانات.

واستغرقت سامسونج وقتا طويلا لطرح ذلك التحديث الأمنى بسبب احتوائه على مجموعة كبيرة من الإصلاحات سواء الأمنية أو التقنية.

وأشار موقع "9to5Google" إلى أن تحديث سامسونج يساعد فى إصلاح 41 مشكلة تتعلق بأجهزة جلاكسى، ومن ضمنها 7 مصنفة بأنها عالية الخطورة و20 أخرى متوسطة الخطورة، كما جعل أحد هذه العيوب الأمنية من الممكن تجاوز حماية كلمة المرور الخاصة بـ AppLock.

ويشمل التحديث جميع الهواتف الذكية الرائدة من فئة Galaxy S، بالإضافة إلى هواتفها المتوسطة من فئة Galaxy A، التى منها: Galaxy A72، Galaxy A53، Galaxy A52 5G، وغيره.

وأضاف الموقع أن تم طرح التحديث لعدد من الهواتف الرخيصة مثل هواتف Galaxy A01 Core و Galaxy M53 5G.