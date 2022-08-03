باديكير ومانيكير وSPA.. أبقار مرفهة فى أمريكا (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعيش أبقار واحدة من مزارع ولاية تكساس الأمريكية، حياة مختلفة حيث لهم أياما لـ "السبا"، وهى مخصصة لأجل ترطيب الجلد والاستعانة بأقنعة الوجه "الماسكات" والباديكير ووضع المانيكير.

وأشارت التقارير إلى أن تلك المزرعة تديرها "لى آنا توماس" والتى تسعى للعناية بالأبقار حيث تجعلهم يستمتعون بحمام "سبا" وجلسة "تدليك" يوميا، بالإضافة إلى عنايتها بالأبقار التى تعرضت لولادة صعبة أو تعانى من بعض المشكلات الأخرى.

أما بالنسبة للأبقار اليتمية أو المهجورة أو المريضة أو التى لا تحصل على تغذية جيدة من أمهاتها، تتولى لى آنا مسؤولياتهم لإعادة تأهيلهم من جديد، من خلال حمام سبا واحد على الأقل وترطيب يومى، بالإضافة إلى جلسات التدليك وتنظيف الحوافر والأنف وفرك البشرة بمنتجات التقشير وأقنعة الوجه.

وقالت إنها كانت تستعمل فى البداية المنتجات الآمنة التى كانت تمتلكها فى المنزل، ولكن بدأت تستعمل المنتجات المصنعة يدويا من خلال الاستعانة بالمواد الطبيعية مثل الفواكه والخضراوات.

وأضافت أنها تربى الأبقار ليست للتجارة بل لأجل الاستعانة بها كحيوان أليفة.