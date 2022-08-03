روسيا تطور تقنيات جديدة لشبكات الجيل السادس «6G»

جدة - نرمين السيد - وأشارت المصادر الروسية إلى أن التقنيات الجديدة التى يعمل عليها الخبراء الروس من المفترض أن تكون جاهزة بحلول 2025، وقد تصل القيمة الإجمالية لكلفة المشروع إلى 30 مليار روبل.
وبدوره، قال مدير معهد الأبحاث الراديوية الروسى أوليج إيفانوف إن "روسيا تعمل على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G، الخبراء التابعون لمعهدنا سيتعاونون مع خبراء من معهد سكولتيك التابع لمركز سكولكوفا للابتكارات بهدف وضع الأطر التنظيمية للشبكات الجديدة، وتنظيم أمن عملها وتطوير تقنيات جديدة لتشغيلها".
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