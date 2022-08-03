بعد بداية إذاعة «صباحك ومطرحك».. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعرب الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على تويتر، عن احتلال هاشتاج "أحلى صباح مع يونس" التريند الأول.

ونشر يونس تغريدة عبر تويتر، وقال: "أحلى صباح مع يونس الترند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكوا فل يا أغلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معلقين: "أستاذ الراديو"، "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "الأول دائما وابدا"، "النهاردة أحلى بمناسبة 700 حلقة... 700 صباح.. أحلى يونس فى الدنيا".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.