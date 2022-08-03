شكلها زى الوحش.. صياد أمريكى يذهل رواد السوشيال بـ «سمكة»

جدة - نرمين السيد - وشاركت صفحة "الأسماك والحياة البرية" فى ولاية كونيتيكت عبر موقع "فيسبوك"، صورة سمكة عملاقة، وجاء فى تعليق المنشور: "كيف هو صيدك فى الصيف ؟!.. شكرًا لـ جو على مشاركة هذه الصورة لسمكة النمر المسكى المثيرة للإعجاب الذى التقطه مؤخرًا.

منذ مشاركتها، تسبب حجم السمكة فى ذهول مستخدمى الإنترنت، حيث كتب أحد المستخدمين، "لا أريد السباحة فى أى مكان بعد الآن"، وأضاف آخر: "يا له من وَحش!.. لن أكون سعيدًا بفكرة السباحة معى. وقال ثالث. "لم أكن على دراية بالسمك وبحثت فى جوجل.. قد يكون هذا محطمًا للأرقام القياسية. لا شيء يبدو نصف هذا الحجم! رائعة".

ووفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، تم إطلاق سراح السمكة بعد أن اصطادها جو ريفاس، وبلغ قياسها حوالى 42 بوصة.

ووصف ريفاس السمكة بأنها "غاضبة"، وقيل إن الأدرينالين لديه ارتفع لأعلى مستى عندما أدرك ما قد اصطاده.

يُعرف مسك النمر أيضًا باسم مسكلنج النمر. وهى سمكة كبيرة آكلة للحوم ولها أجسام طويلة أسطوانية الشكل وخطم بارز.

يمكن أن ينمو طول "مسك النمر" البالغ إلى ما بين 34 و 48 بوصة وتزن أكثر من 30 رطلاً.

ووفقًا لإدارة الأسماك والحياة البرية بـ واشنطن (WDFW)، تشتهر مسك النمر بصعوبة صيدها وقد اكتسبت لقب "سمكة الألف صنارة".