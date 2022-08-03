حريق هائل بـ أستوديوهات تشينيتشيتا الشهيرة فى روما (تفاصيل بالفيديو)

جدة - نرمين السيد - وأفادت أجهزة الإطفاء أن الخسائر اقتصرت فقط على أشياء مادية، فيما طمأن الناطق باسم أستوديوهات تشينيتشيتا مارلون بيليجرينى، الجمهور، فى بيان له، أن الحريق تمت السيطرة عليه، ولم يسفر عن أى إصابات أو حالات اختناق، ولا عن أضرار مادية جسيمة.
وذكر جهاز الإطفاء فى روما على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن حريق أستوديوهات تشينيتشيتا أتى بالكامل على الديكور الذى كان يجرى تفكيكه.
حريق أستديوهات تشينيتشيتا
ولفت إلى أنه كان هناك حريق كبير اندلع عام 2007 فى مستودع يحوى ديكورات من الإنتاج التلفزيونى الإنجليزى الأمريكى الضخم "روما" الذى تناول ولادة الإمبراطورية الرومانية.
جدير بالذكر، أن أستديوهات "تشينيتشيتا" السينمائية الإيطالية، أفرزت أكثر من 3000 فيلم، من بينها 51 عملا سينمائيا حاز على جوائز الأوسكار.
وشهدت الأستديوهات تصوير أفلام شهيرة مثل "بن-هور" عام 1959 للمخرج وليام ويلر، إضافة إلى فيلم "لا دولتشه فيتا" عام 1960 للمخرج فيديريكو فيلينى.
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