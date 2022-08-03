إمكانات مذهلة.. شاومى تطلق نظارات الواقع المعزز (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة الصينية عن أول كاميرا "Mijia AR" للنظارات فى الصين بسعر تمهيدى يبلغ 2499 يوان صينى، ولا توجد أى معلومات عن الإطلاق العالمى حتى الآن.

أحدث كاميرا "Mijia Glasses" متاحة حاليًا للطلب المسبق عبر "Youpin" منصة التمويل الجماعى من "شاومى".

بالنسبة للخصائص، تحتوى النظارات الذكية على إعداد كاميرا مزدوجة يتم وضعها على الجانبين.

الكاميرا الرئيسية بزاوية عريضة 50 ميجابكسل Quad Bayer أربعة فى واحد، وهناك كاميرا تليفوتوغرافى 8 ميجابكسل مع تثبيت بصرى OIS منقسم. وتدعى الشركة أنها تدعم التقريب البصرى 5X أيضًا وما يصل إلى 15 ضعفًا من التقريب الهجين.

وبينما يبدو الجهاز ضخمًا جدًا فى الصور، تدعى الشركة أن النظارات تزن حوالى 100 جرام فقط، مما يعنى أنها خفيفة الوزن جدًا ويجب ألا يواجه المستخدم مشكلة كبيرة أثناء ارتدائها لبعض الوقت.

سيتمكن المرء من التحكم فى النظارات الذكية عبر تطبيق "Mijia" الخاص بالشركة، فبمساعدة هذا التطبيق، سيتمكن المستخدمون من إرسال الصور بسرعة إلى هواتفهم ومشاركتها. والمنتج قادر على تسجيل 100 دقيقة من الفيديو بشكل مستمر.

يتم تشغيل النظارات الذكية بواسطة مجموعة شرائح "Snapdragon 8"، مصحوبة بـ 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و32 جيجابايت من سعة التخزين.

يحتوى الجهاز على شاشة OLED مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة، وكثافة 3281 بكسل لكل بوصة، كما أنه حاصل على شهادة TUV لمستويات الضوء الأزرق.

تم تجهيز النظارات الذكية الجديدة من "شاومى" ببطارية 1020mAh مع دعم الشحن اللاسلكى 10W، وتقول "شاومى" إنه يمكن شحن البطارية بنسبة 80 بالمائة من الصفر، خلال 30 دقيقة فقط.

ومن الميزات الأخرى، الترجمة الحية على الشاشة، كما أنها تدعم المساعد الرقمى أيضًا.