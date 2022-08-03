سابقة لم تحدث من قبل.. حيوان انقرض منذ 100 عام يتكاثر مجددا فى الأكوادور

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن فريقًا تابعًا لأكاديمية العلوم فى كاليفورنيا لاحظ بين سنتى 1903 و1906 انقراض زواحف من نوع "كونولوفوس سوبكريستاتوس"، وهى أحد أنواع الإغوانة البرية الثلاثة التى تعيش فى الأرخبيل من جزيرة سانتياجو، وفقًا لما نقلته "العربية".

وأدخلت إدارة متنزه جالاباجوس الوطنى عام 2019 أكثر من 3000 إغوانة أحضرتها من جزيرة قريبة لاستعادة النظام البيئى الطبيعى لسانتياجو الواقعة وسط الأرخبيل.

وأصبحت سلسلة الجزر المعزولة هذه شهيرة نتيجة ملاحظات وضعها الجيولوجى وعالم الطبيعة البريطانى تشارلز داروين الذى أحصى عام 1835 عددًا كبيرًا من الإغواة من اعمار متنوعة فى سانتياجو، بحسب "فرانس برس".

وأشار دانى رويدا، مدير متنزه جالاباجوس الوطنى، إلى أنه بعد 187 سنة، نشهد مجددًا أعدادًا طبيعية من الإغوانا البرية من ضمنها مجموعة من الإغوانا البالغة وأخرى أصغر سنًا ومجموعة صغيرة للغاية، وهو ما يشكل إنجازًا كبيرًا لناحية الحفاظ على هذه الحيواات ويعزز آمالهم فى ما يتعلق بإعادة إدخال هذه الأنواع إلى الجزر.

وتعتبر جزر جالاباجوس الواقعة على بعد حوالى 1000 كيلومتر من ساحل الإكوادور موطنًا لنباتات وحيوانات فريدة ومدرجة ضمن الراث الطبيعى العالمى.