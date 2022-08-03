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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن فريقًا تابعًا لأكاديمية العلوم فى كاليفورنيا لاحظ بين سنتى 1903 و1906 انقراض زواحف من نوع "كونولوفوس سوبكريستاتوس"، وهى أحد أنواع الإغوانة البرية الثلاثة التى تعيش فى الأرخبيل من جزيرة سانتياجو، وفقًا لما نقلته "العربية".
وأدخلت إدارة متنزه جالاباجوس الوطنى عام 2019 أكثر من 3000 إغوانة أحضرتها من جزيرة قريبة لاستعادة النظام البيئى الطبيعى لسانتياجو الواقعة وسط الأرخبيل.
وأصبحت سلسلة الجزر المعزولة هذه شهيرة نتيجة ملاحظات وضعها الجيولوجى وعالم الطبيعة البريطانى تشارلز داروين الذى أحصى عام 1835 عددًا كبيرًا من الإغواة من اعمار متنوعة فى سانتياجو، بحسب "فرانس برس".
وأشار دانى رويدا، مدير متنزه جالاباجوس الوطنى، إلى أنه بعد 187 سنة، نشهد مجددًا أعدادًا طبيعية من الإغوانا البرية من ضمنها مجموعة من الإغوانا البالغة وأخرى أصغر سنًا ومجموعة صغيرة للغاية، وهو ما يشكل إنجازًا كبيرًا لناحية الحفاظ على هذه الحيواات ويعزز آمالهم فى ما يتعلق بإعادة إدخال هذه الأنواع إلى الجزر.
وتعتبر جزر جالاباجوس الواقعة على بعد حوالى 1000 كيلومتر من ساحل الإكوادور موطنًا لنباتات وحيوانات فريدة ومدرجة ضمن الراث الطبيعى العالمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سابقة لم تحدث من قبل.. حيوان انقرض منذ 100 عام يتكاثر مجددا فى الأكوادور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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