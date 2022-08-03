نصائح مهمة فى العلاقات العاطفية.. توقعات الأبراج الأربعاء 3 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

خذ قسطًا من الراحة لتستعيد نشاطك وحيويتك، وحاول الموازنة بين أسرتك وعملك.

الثور

انتبه لتصرفاتك وحافظ على أسلوبك مع زملائك، واقضى وقتًا سعيدًا مع أسرتك.

الجوزاء

كافح لحل مشكلاتك ولا تستسلم، وتواصل مع أفراد أسرتك بشكل دائم وخصص بعض الوقت لهم.

السرطان

لا تشغل بالك بالأمور غير الهامة وركز فى عملك فقط، وحاول تعويض عائلتك عن الفترة الماضية التى كنت مشغولًا خلالها.

الأسد

ابتعد عن الكسل واستمر فى العمل، واجلس مع أسرتك وحاول تحسين العلاقة معهم.

العذراء

انجز المهام الموكلة إليك فى العمل، وعبر لحبيبك عن مشاعرك.

الميزان

وازن بين العمل والأسرة، واستمتع بإجازتك مع الأسرة واقضى معهم وقتًا سعيدًا.

العقرب

واصل العمل لتحقق المزيد من الإنجازات، وتعامل برفق مع أسرتك وكن ودودًا معهم.

الجدى

تحلى بالصبر لتستطيع تخطى المواقف الصعبة فى العمل، وحاول التخلص من المشاكل العائلية لتقضى على التوتر والقلق.

الدلو

استغل موهبتك واظهر قدراتك لتتفوق فى عملك، وتقرب من الأشخاص الإيجابيين فى حياتك.



الحوت

اجتهد فى عملك فهذا سيفيدك فى المستقبل، واستشير عائلتك وأصدقائك فى الأمور الهامة لديك.