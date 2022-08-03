مستثمر يقيم دعوى قضائية ضد إيلون ماسك لتراجعه عن شراء تويتر

جدة - نرمين السيد - وتتهم الدعوى التى رفعها لويجى كريسبو، إيلون ماسك بخرق العقد وخرق الواجب الائتمانى تجاه مساهمى تويتر، بحسب "بلومبرج"، وتزعم رافع الدعوى أنه قدم أسبابًا واهية للتخلى عن عقده.

وحاول مالك شركة تسلا الشهر الماضى أن يتراجع عن شراء شركة تويتر، مدعيًا أن الشركة قدمت مزاعم كاذبة ومضللة وانها أساءت تمثيل عدد الروبوتات والحسابات المزيفة على نظامها الأساسى، ووافق كريسبو على مزاعم تويتر بأن ماسك يستخدم ادعاءات كاذبة حول الروبوتات والبريد العشوائى للتخلص من الصفقة دون وضع قانونى صالح للقيام بذلك.

ويسعى كريسبو للحصول على أمر محكمة يتطلب من ماسك إكمال عملية الاستحواذ على منصة التغريدات.