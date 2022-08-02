خطأ طبى قاتل.. طبيب يزيل الكلية السليمة لمريضة بدلا من التالفة فى الأردن

جدة - نرمين السيد - أزال طبيب أردنى كلية سليمة لمريضة بدلًا من استئصال الكلية التى من المفترض أن تزال بسبب ضمور لحق بها وعملها بنسبة 10% فقط، فى حادثة غريبة، الأمر الذى دعا السلطات الصحية الأردنية لفتح تحقيق موسع فى الحادثة التى وقعت فى مستشفى محافظة الزرقاء الحكومى.





ويشعر أهل المريضة بصدمة كبيرة مما حدث مع ابنتهم، وقال خالد الحيوات شقيق المريضة التى تعرضت للخطأ الطبى، إن شقيقته تراجع مستشفى الزرقاء الحكومى منذ أكثر من شهرين، حيث تبين أنها تعانى من ضمور بإحدى كليتيها، كما أنها تعمل بنسبة أقل 10% فقرر الأطباء استئصالها، بحسب ما نشرته "العربية".

وأوضح أن الطبيب الذى أجرى العملية أزال لها كلية سليمة بخطأ طبى، ما تسبب بدخول شقيقته العناية المركزة.

وحمل شقيق المريضة وزير الصحة مسؤولية ما حدث، مطالبًا بتوفير كلية لشقيقته.

وقرر مدعى عام الزرقاء توقيف الطبيب الذى اسئأصل الكلية السليمة بدلًا من التالفة لمدة 14 يومًا على ذمة التحقيق.

وأسند المدعى العام للطبيب جناية قطع واستئصال عضو، فى حين قرر ترك طبيبين آخرين أحرارا دون توقيف.

ووفقًا لمصدر طبى، فإن الإطباء الذين أشرفوا على العملية الجراحية اكتشفوا خطأهم الطبى بعد مرور ساعة من انتهاء العملية، لافتًا إلى أن الحالة العامة للمريضة حرجة كونها على قيد الحياة مع كلية واحدة وهى التالفة وكان من المقرر اسئصالها.