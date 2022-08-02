بمستشعر جديد.. سامسونج تطرح قريبا هاتف Galaxy S23 Ultra

جدة - نرمين السيد - وقدمت سامسونج الفترة الماضية اثنان من المستشعرات المميزة بدقة 200 ميجا بيكسل، واليوم يؤكد تقرير جديد أن سامسونج تجهز لإطلاق إصدار جديد من المستشعرات الممزة بدقة 200 ميجا بيكسل، على أن يدعم المستشعر القادم هاتف S23 Ultra.

وجاء فى التقرير أن العلامة التجارية للمستشعر الجديد من سامسونج والذى ينطلق بعنوان ISOCELL HP2

بالرغم من توفر مستشعر بعنوان HP3 من سامسونج.

ولقد عرف إصدار سامسونج الأول من المستشعرات المميزة بدقة 200 ميجا بيكسل بعنوان ISOCELL HP1 حيث يدعم هذا المستشعر هاتف Motorola القادم، وهو أول إصدار بمستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل ينطلق للأسواق قريبًا.

من جانب أخر جاء الإصدار الثانى من الشركة بعنوان ISOCELL HP3 والذى يتميز بحجم أصغر من الإصدار السابق 1.4/1 مع ميزة التركيز التلقائى السريع، وتصميم جديد لكل بيكسل.