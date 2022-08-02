التقطها تلسكوب جيمس ويب.. «ناسا» تنشر صورة مبهرة للمجرة الجديدة «Cartwheel»

جدة - نرمين السيد - وقالت "ناسا" إنه حان الوقت لإعادة اختراع العجلة، لافتة إلى تلسكوب جيمس ويب الفضائى لا يقدم لمحة سريعة عن حالة المجرة الحالية فحسب، بل يقدم أيضًا نظرة خاطفة على ماضيها ومستقبلها.

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أنه يعتقد أن هذه المجرة بدأت كمجرة حلزونية قبل أن تصطدم بمجرة أصغر منذ أكثر من 400 مليون سنة الآن، يتكون من حلقتين، حلقة داخلية مشرقة وحلقة ملونة تحيط بها، كلاهما يمتد للخارج من المركز مثل البركة.

وأوضحت "ناسا" أن هذه الصورة عبارة عن عرض مركب يجمع البيانات من اثنين من أدوات "NIRCam وWebb وMIRI"، لافتة إلى أن أداة NIRCam من Web يكشف عن نجوم شابة لم يسبق رؤيتها من قبل، وتكشف MIRI عن مناطق غنية بالهيدروكربونات والمركبات الكيميائية، بالإضافة إلى غبار السيليكات، على غرار الغبار الموجود على الأرض.