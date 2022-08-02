وأشارت يوتيوب إلى أن ميزة تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى أخرى قصيرة ونشرها عبر ميزة "شورتس" منافس تيك توك تتوفر لصناع المحتوى تحويل حتى ما يصل إلى 60 ثانية من أى فيديو من مقاطع الفيديو الطويلة على قنواتها إلى مقاطع فيديو قصيرة، لكنها قالت إنه يمكن تحويل ما يصل إلى 15 ثانية فقط من خلال أجهزة أندرويد على أن تزيد إلى 60 ثانية لاحقًا.
ويختار صانع المحتوى مقطع فيديو طويل من قناتهم فى يوتيوب يرغبون فى تحويل جزء منه إلى فيديو قصير "شورتس"، ثم اختيار التحويل إلى Shorts، ثم اختيار جزء من الفيديو وبعدها يمكن للمستخدم إضافة نصوص أو تأثيرات عليه مثل أى مقطع قصير آخر، مع إمكانية استكمال مقطع الفيديو إذا كان أقل من 60 ثانية من خلال تصوير مقطع إضافى أو إضافته من المقاطع على الهاتف.
وأشارت يوتيوب إلى أن صناع المحتوى فقط من يمكنهم تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى مقاطع صغيرة "شورتس" وانها لن تسمح لصناع المحتوى الآخرين بتحويل مقاطع فيديو طويلة من قنوات أخرى، كما اكدت يوتيوب أن المقاطع القصيرة التى تأتى من أجزاء من مقاطع فيديو طويلة ستضمن رابط للوصول إلى المقاطع الطويلة لمشاهدتها.
ويمكن للمستخدمين تحميل أحدث إصدار من تطبيق يوتيوب لأجهزة iOS الآن مجانًا من خلال متجر آبل للتطبيقات، كما يمكن لمستخدمى أندرويد تحميل أحدث إصدار من التطبيق مجانًا من خلال متجر جوجل بلاى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. يوتيوب تطلق ميزة تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى «Shorts» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.