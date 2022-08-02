رسميا.. يوتيوب تطلق ميزة تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى «Shorts»

جدة - نرمين السيد - كشفت منصة يوتيوب عن توفير ميزة هامة لصناع المحتوى، وهى الميزة التى تتيح تحويل أجزاء من مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بهم إلى مقاطع "شورتس" قصيرة، مما يمنحهم فرصة للاستفادة من المحتوى القديم وفرصة التفاعل بطريقة مختلفة مع المشتركين والمتابعين.





وأشارت يوتيوب إلى أن ميزة تحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى أخرى قصيرة ونشرها عبر ميزة "شورتس" منافس تيك توك تتوفر لصناع المحتوى تحويل حتى ما يصل إلى 60 ثانية من أى فيديو من مقاطع الفيديو الطويلة على قنواتها إلى مقاطع فيديو قصيرة، لكنها قالت إنه يمكن تحويل ما يصل إلى 15 ثانية فقط من خلال أجهزة أندرويد على أن تزيد إلى 60 ثانية لاحقًا.

ويختار صانع المحتوى مقطع فيديو طويل من قناتهم فى يوتيوب يرغبون فى تحويل جزء منه إلى فيديو قصير "شورتس"، ثم اختيار التحويل إلى Shorts، ثم اختيار جزء من الفيديو وبعدها يمكن للمستخدم إضافة نصوص أو تأثيرات عليه مثل أى مقطع قصير آخر، مع إمكانية استكمال مقطع الفيديو إذا كان أقل من 60 ثانية من خلال تصوير مقطع إضافى أو إضافته من المقاطع على الهاتف.

وأشارت يوتيوب إلى أن صناع المحتوى فقط من يمكنهم تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى مقاطع صغيرة "شورتس" وانها لن تسمح لصناع المحتوى الآخرين بتحويل مقاطع فيديو طويلة من قنوات أخرى، كما اكدت يوتيوب أن المقاطع القصيرة التى تأتى من أجزاء من مقاطع فيديو طويلة ستضمن رابط للوصول إلى المقاطع الطويلة لمشاهدتها.

ويمكن للمستخدمين تحميل أحدث إصدار من تطبيق يوتيوب لأجهزة iOS الآن مجانًا من خلال متجر آبل للتطبيقات، كما يمكن لمستخدمى أندرويد تحميل أحدث إصدار من التطبيق مجانًا من خلال متجر جوجل بلاى.