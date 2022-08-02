سلحفاة توقف حركة القطارات فى بريطانيا.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة القطارات عبر تغريدة لها على تويتر، أن حيوانات على السكة فى "هارلينج رود" تسببت فى إغلاق الخط وقد يتم إلغاء أو تأجيل رحلات القطارات التى تمر عبر هذه المحطة.

وأشارت ديان أيكرز، راكبة أحد القطارات إلى أنه ثمة سلحفاة عملاقة على خط نورويتش لا تزال على قيد الحياة لكنها مصابة، ونشرت صور للسلحفاة بدت عليها آثار الجرح واضحة فى أعلى قوقعتها، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وكتبت آنا دبنهام التى كانت فى قطار عالق:"نعتذر عن التأخير لمدة 74 دقيقة فى هذا القطار، والعائد إلى وجود سلحفاة على السكة".

وأضافت: "سمعت بوضوح، ثمة سلحفاة تسببت بالفوضى على السكة"، وفقًا لما نقلته "فرانس برس".

وأوضحت شركة القطارات فيما بعد أن السلحفاة المصابة أزيلت وأعيد فتح كل الخطوط، لافتة إلى أن حركة المرور" ستعود ببطء إلى طبيعتها.

وطمأنت شركة القطارات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقولها إن فريقًا متخصصًا للرعاية تولى معالجة السلحفاة وأبلغ الشركة أنها ستتعافى تمامًا.