ريلمى تسعى لطرح هاتف 5G

جدة - نرمين السيد - وتسعى ريلمى لطرح هاتف جديد يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، وبسعر رخيص وبمواصفات فائقة.

كما أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الهاتف الجديد بين 10 أو 15 ألف روبية هندية، أى لن يقل عن 2400 جنيه ولن يزيد عن 3600 جنيه مصرى.

وتعمل ريلمى على إدخال فئتين لـ 3 فئات سعرية بتكاليف مختلفة جديدة، لكى تغطى قطاع المستهلكين بشكل دائم، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا".

ولم تكشف الشركة عن أى معلومات أخرى حول هاتفها الجديد ذات السعر المناسب لكل الفئات.