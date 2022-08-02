علماء يتوصلون لـ ثعابين لدغتها تصيب بالشلل

جدة - نرمين السيد - واكتشف العلماء ذلك النوع من الثعابين فى وادى زارو فى محمية جيوتشايقو الطبيعية الوطنية، والتى من الممكن أن تصيب الضحايا بالشلل.

وأشار الباحثون أن تلك الأنواع تتغذى على الثدييات الصغيرة وتنشط فى الأيام المشمسة، وتمتلك تلك الأنواع جسم صغير بحجم حوالى 18 بوصة، وعينان كبيرتان، ذات اللون الأخضر الغامق أو البنى مع أربعة صفوف من البقع المتعرجة ذات اللون البنى الداكن، كما يمتد شريط متواصل باللون الرمادى والبنى أسفل كل جانب من جسم وذيل الثعبان، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية.

وأكد الباحثون بالرغم أن هناك بعض أنواع الثعابين الغير السامة، إلا أن ذلك النوع يشكل خطرا على البشر لفاعلية سمها، لتسببه فى الإعاقات الجسدية، نظرا لاحتواءه على سم دم والذى من الممكن أن يسبب تورما.

وأجرى الباحثون عدد من التحليلات المورفولوجية والتطورية، لاكتشاف أنواع تلك الثعابين، وقال الدكتور جينغسونغ شي ، وهو عالم ساهم فى البحث إن الثعبان مشابها لنوع يسمى "Gloydius Swild" مع وجود بعض الاختلافات.