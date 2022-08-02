- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - واكتشف العلماء ذلك النوع من الثعابين فى وادى زارو فى محمية جيوتشايقو الطبيعية الوطنية، والتى من الممكن أن تصيب الضحايا بالشلل.
وأشار الباحثون أن تلك الأنواع تتغذى على الثدييات الصغيرة وتنشط فى الأيام المشمسة، وتمتلك تلك الأنواع جسم صغير بحجم حوالى 18 بوصة، وعينان كبيرتان، ذات اللون الأخضر الغامق أو البنى مع أربعة صفوف من البقع المتعرجة ذات اللون البنى الداكن، كما يمتد شريط متواصل باللون الرمادى والبنى أسفل كل جانب من جسم وذيل الثعبان، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية.
وأكد الباحثون بالرغم أن هناك بعض أنواع الثعابين الغير السامة، إلا أن ذلك النوع يشكل خطرا على البشر لفاعلية سمها، لتسببه فى الإعاقات الجسدية، نظرا لاحتواءه على سم دم والذى من الممكن أن يسبب تورما.
وأجرى الباحثون عدد من التحليلات المورفولوجية والتطورية، لاكتشاف أنواع تلك الثعابين، وقال الدكتور جينغسونغ شي ، وهو عالم ساهم فى البحث إن الثعبان مشابها لنوع يسمى "Gloydius Swild" مع وجود بعض الاختلافات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علماء يتوصلون لـ ثعابين لدغتها تصيب بالشلل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.