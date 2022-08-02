تويتر يطرح ميزة جديدة لمستخدميه

جدة - نرمين السيد - وتسمح ميزة تويتر الجديدة للمستخدمين بإرفاق أنواع مختلفة من الوسائط المتعددة فى تغريدة واحدة سواء صور أو فيديوهات أو ملفات GIF. وأعلن تويتر عبر صفحاته عمله لاختبار ميزة جديدة تسمح بمزج ما يصل إلى أربعة أنواع من الوسائط المتعددة فى تغريدة واحدة. واستهدف التطبيق تلك الميزة حتى تصبح المحادثات المرئية أكثر إثارة، لسهولة التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعى. وتخضع ميزة تويتر للاختبار حاليا لدى عدد معين من المستخدمين فى مناطق محددة بالعالم، ولم يحدد بعد موعد طرحه رسميا للأفراد.

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