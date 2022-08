لأول مرة.. اليابان تطرح «الماء الجيلى» فى الأسواق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر بالفيديو شخص يشترى زجاجة مياه من آلة بيع يابانية، ولكنه ليس سائلا بل شبيها للجيلى، ويمكن شربه مباشرة أو تناوله بالملعقة.

ويعد "الماء الجيلى" من أكثر المشروبات تداولا فى اليابان خلال تلك الفترة، حيث تم طرحه فى العام الماضى ومازل محققا نجاحا كبيرا خلال فترة الصيف.

ويسمى ذلك المنتج "AQUA Water Jelly" ولكنه ذو نكهة مختلفة عن المياه، حيث يحتوى على نسبة 55 سعرة حرارية لكل 100 مللى.

وتقدم الشركة إرشاداتها على زجاجة المياه الغريبة والتى منها تبريد هلام الماء للحصول على قوامه الجيلاتينى، كما يمكن تجميده فى حالة تناوله على شكل شراب.

وترى الشركة أنه يسهل تناوله على كبار السن والأفراد الذين يواجهون صعوبات فى البلع، كما أنه أكثر استهلاكا بين الأفراد ذات أعمار 30 و50 عاما.

