مبهرة.. أهم مزايا هاتف هواوى الجديد «Enjoy 50 Pro»

جدة - نرمين السيد - هواتف هواوى

وأشارت الشركة الصينية إلى أن هاتف "Enjoy 50 Pro" يحمل العديد من المزايا المبهرة التى تساعده فى التفوق على غيره من الهواتف.

مواصفات Enjoy 50 Pro

ويأتى هاتف "Enjoy 50 Pro" بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة، كما تعمل بدقة 2388 فى 1080 بيكسل.

ويزود الهاتف بوحدة كاميرا مستديرة، وتعمل الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا الماكرو التى تأتى بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل.

ذاكرة وبطارية Enjoy 50 Pro

كما يحتوى على ذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة داخلية سعة 128 و256 جيجابايت.

ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة حيث تصل سعتها إلى 5000 مللى أمبير فى الساعة، ويمكن إعادة شحنها من خلال "منفذ USB-C" بقدرة 40 وات.