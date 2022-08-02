طريقة تنظيف الأريكة من بقع الحبر

جدة - نرمين السيد - وتتلطخ الأريكة على غرف المعيشة بالبقع المزعجة التى منها "الحبر"، الذى يعد من أصعب البقع أثناء عملية التنظيف.

وهناك عدد من الطرق التى تساعد فى التخلص من بقع الحبر المزعجة على الأريكة "الكنبة"، منها:

-الكحول:

مسح بقعة الحبر فور سقوطها بقطعة قماش نظيفة أو مناديل عن طريق الضغط عليها قليلا دون فركها، ووضع الكحول الطبى لإزالته.

-الخل:

ينصح بمسح البقعة على الفور من خلال الاستعانة بقطعة قماش نظيفة والضغط عليها لامتصاص الحبر أولا، والاستعانة بخليط ملعقة كبيرة من سائل غسيل الصحون وملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع 2 كوب من الماء البارد.

ونضع ذلك الخليط على البقعة بقطعة قماش ناعمة وتركها لمدة 30 دقيقة ثم مسحها كل 5 دقائق خلال 30 دقيقة من خلال استعمال قطعة قماش بيضاء نظيفة والمزيد من محلول الخل.

-الصابون والماء:

نخلط الماء الدافئ والصابون، ونضيف نصف ملعقة صغيرة من صابون غسيل الأطباق السائل وتحريك المزيج جيدا حتى يشكل رغوة، وبعدها نغمس قطعة قماش ناعمة فى المحلول ومسح بقع الحبر برفق مستخدمين قطعة قماش مع الصابون.