تحذيرات جديدة لمستخدمى ويندوز 7

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز 7 عرضة للاختراق، وذلك يتسبب فى سرقة البيانات الشخصية بسهولة.

وأوضح التقرير الذى جاء فى "Deleting Solutions" أن شركة مايكروسوفت أوقفت تحديثاتها حول الآمان وغيرها من التحديثات التقنية والفنية.

وأضاف التقرير أنه بذلك يسهل من اختراق الأجهزة عن طريق الهاكرز لعدم القدرة على مقاومة الاختراق لعدم وجود ثغرات أمنية غير معالجة فيه.

ونصح الخبراء بتنزيل ويندوز 10 لجميع الأجهزة، حيث يعتبر هو ترقية مجانية من مايكروسوفت لجميع مستخدمى Windows 7.

وكشفت مايكروسوفت مسبقا عن وقفها لدعم ويندوز 7، ولن تمنح أى تحديثات أمنية أو فنية جديدة، لذا نصحت مستخدميه بالتخلى عنه.

ويذكر أن ويندوز 10 أفضل إصدار حاليا، حتى إصدار ويندوز 11.