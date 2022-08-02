رقص فى الشارع.. حيلة أطفال لسرقة سائح بميلانو

جدة - نرمين السيد - وخلع السائح البريطانى الذى يبلغ من العمر 42 عاما، ساعة رولكس بثمن 9227 جنيها إسترلينيا، لتأدية رقصة مع 3 أطفال فى ميلانو.

وعرض الأطفال على السائح شراء المخدرات ولكنه رفض، لذا بدأوا يستدرجوه للرقص معهم والتى انتهت بسرقة ساعته "غالية الثمن".

وكشف تقرير جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كواليس تلك الواقعة، والتى أشارت إلى اقترات ثلاثة صبية من أصل شمال أفريقى من السائح البريطانى وعرضوا عليه شراء المخدرات ولكنه رفض ولكن انتهى الأمر بالرقص معهم، حيث وصفته صحيفة "ميلانو توداى" بأن ذلك نوع من أشكال الباليه.

وبمجرد الانتهاء من الرقص وجد السائح أن ساعته مفقودة، واتصل بالشرطة ليبلغ عن سرقة "الساعة الرولكس".

وبعد متابعة كاميرات المراقبة وإجراء المقابلات مع الشهود للوصول إلى المجرمين، وتفاجئوا أنهم الـ 3 أطفال.

وأشارت "ديلى ميل" إلى أن ميلانو شهيرة بأنها المكان المفضل للسياح البريطانيين لقضاء العطلات البريطانيين، بالإضافة إلى تردد النشالين على شوارعها وغالبا ما يقع المصطافون فى فخ عمليات الاحتيال.