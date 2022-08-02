سارة صبرى تعلن موعد انطلاق رحلتها رسميا إلى الفضاء الخارجى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة Blue Origin عن موعد إطلاقها الرحلة البشرية السادسة لها "NS-22"، من موقع الإطلاق الأول، والتى تحمل بين أفرادها المهندسة المصرية سارة صبرى، أول فتاة مصرية تصعد إلى الفضاء الخارجى.





وقالت الشركة إن الرحلة من المقرر أن تنطلق يوم الخميس المقبل، الموفق 4 أغسطس 2022، ومن المقرر أن تُفتح نافذة الإطلاق فى تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة "الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت العالمى "جرينتش"، لافتة إلى أنه سيبدأ البث الشبكى قبل 30 دقيقة من موعد الانطلاق.

موعد رحلة سارة صبري

وأعلنت شركة Blue Origin عن الطاقم الذى سيسافر فى مهمتها New Shepard-22، والذى يضم المهندسة المصرية سارة صبرى، إضافة إلى كوبى كوتون المؤسس المشارك لقناة يوتيوب Dude Perfect، ورجل الأعمال البرتغالى ماريو فيريرا، ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين، وقائد التكنولوجيا كلينت كيلى الثالث.

سارة صبري

وكانت المهندسة سارة صبرى، أول رائدة فضاء مصرية تذهب إلى القمر، قد كشفت عن أسرار جديدة عن رحلتها المرتقبة إلى الفضاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإذاعى فادى إبراهيم، عبر برنامجه لسه الصبح، والذى يذاع على موجات الراديو 9090.

وقالت سارة صبرى إنها قدمت على برنامج لزيارة الفضاء وتم اختيارها من بين 7 آلاف شخص حول العالم، لافتة إلى أنها حصلت على تدريب العام الماضى يسمى Analog astronaut يؤهلها للقيام برحلات على القمر والمريخ، وبعد حصولها على التدريب قدمت على برنامج يسمى "الفضاء من أجل الإنسانية" وتم اختيارها من بين 7 آلاف شخص حول العالم لزيارة الفضاء بسبب عدة معايير ومن أبرزها امتلاكها لشركة تعمل فى مجال الفضاء.

رحلة سارة صبري إلى الفضاء

وأشارت سارة صبري إلى أنها تسمى رائد فضاء مواطن، مضيفة: "أنا أقوم بتدريبات قبل الرحلة للتحضير لها والاستفادة القصوى منها، ووقعت على اتفاق معهم على تطبيق ما تعلمته على الأرض ويجرى الآن تصميم زى الفضاء الخاص بى".

وكشفت سارة صبرى عن أن موعد انطلاق الرحلة إلى الفضاء سيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرة إلى أن مدة الرحلة 11 دقيقة.

وأشارت إلى أنها درست الهندسة الميكانيكية فى الجامعة الأمريكية فى مصر، ثم حصلت على الماجستير فى الهندسة الطبية بـ إيطاليا، وتقوم حاليا، بالتحضير لنيل الدكتوراة فى هندسة الطيران من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت المهندسة المصرية سارة صبري إلى أنها تبلغ من العمر حاليا 29 عاما، وستأخذ شيئا معها يرمز إلى مصر خلال رحلتها ولكنها ستكون مفاجأة.