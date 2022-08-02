سامسونج تعمل على ميزة لإخفاء بيانات المستخدم أثناء إصلاح الهاتف

جدة - نرمين السيد - الجزء الأكثر رعبا فى التخلى عن الهاتف للإصلاح هو كشف الصور الشخصية والمستندات والأشياء المهمة الأخرى، وإذا تم مسح الهاتف تمامًا، فهذه قصة مختلفة، ولكن إذا لم يكن هناك إمكانية لذلك، فهناك خطر أن يستخدم شخص ما هذه البيانات، ومع ذلك، تعمل سامسونج الآن على ميزة جديدة ستخلص المستخدمين من هذه المخاوف.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع "Sam Mobile"، تعمل "سامسونج" على ميزة خصوصية جديدة تسمى وضع الإصلاح.

تم رصد التطور الجديد على موقع "سامسونج"، حيث سيعطى وضع الإصلاح وصولاً محدودًا للفنيين الذين يفتحون الهاتف.

بمجرد تشغيل وضع الإصلاح، سيتم إخفاء صورك ورسائلك وحساباتك عن الفنيين، وفى الوقت ذاته سيحصلون على وصول كافٍ لإصلاح الهاتف دون أن يتمكنوا من إساءة استخدام المحتوى المتاح عليه.

ووفقًا للتقرير، تخطط "سامسونج" لطرح هذه الميزة فى سلسلة "Galaxy S21" ولكنها تدرس لتوسيع الميزة لتشمل الأجهزة الأخرى أيضًا.

سيتمكن المستخدمون من تشغيل وضع الإصلاح بالانتقال إلى قسم "العناية بالبطارية والجهاز" داخل تطبيق الإعدادات المدمج.

سامسونج

عند القيام بذلك، ينتقل الهاتف إلى وضع الإصلاح، والذى يخفى تقنيًا صورك وبياناتك الشخصية من التعرض للفنى الذى سيتعامل مع الهاتف.

وأضاف التقرير أيضًا أنه لا يمكن تشغيل "وضع الإصلاح" إلا بواسطة المستخدم، ولم تؤكد "سامسونج" بعد تفاصيل الهاتف.

ولم يكشف صانع الهواتف الذكية أيضًا عن البلدان التى سيتم طرح الميزة وأى طرازات "Samsung" ستحصل عليها.