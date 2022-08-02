iQOO تطلق هاتف Neo7 قريبا بمواصفات مميزة

جدة - نرمين السيد - حيث أطلقت iQOO سلسلة iQOO 10 بمجموعة من أفضل المواصفات التى قدمت فى هواتف الأندرويد، واليوم تشير تقاير جديدة على أن الشركة فى طريقها لإطلاق هاتف iQOO Neo7.

وأوضحت التقارير إلى أن الهاتف الجديد يأتى من بين سلسلة هواتف Neo يحتوى على شاشة AMOLED

مسطحة بمعدل تحديث 120Hz كما يأتى بسعة كبيرة فى البطارية ويدعم تقنية الشحن السريع.

ومن المتوقع أن هاتف iQOO Neo7 سيطرح فى السوق الصينى فقط، فى بداية الأمر.