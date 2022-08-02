تقدم مهنى ونصائح ذهبية فى العلاقات.. توقعات الأبراج الثلاثاء 2 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

تخلص من الروتين فى العمل وقدم أشياء جديدة لتطور أدائك، وانصت لشريك حياتك حتى تتحسن العلاقة.

الثور

وحافظ على إخلاصك فى العمل، واقترب من الشخص الذى يريد التقرب منك.

الجوزاء

ادخر من أموالك وقلل من نفقاتك، وتعامل مع شريك حياتك بصدق وشفافية وصارحه طوال الوقت.

السرطان

لا تتردد واغتنم الفرص المتاحة أمامك، وجدد حياتك مع الحبيب لتتحسن العلاقة.

الأسد

لا تشتت نفسك بأفكار غير هامة واعمل بحماس وشغف، وتحدث مع شريك حياتك واحتويه ليشعر بالسعادة.

العذراء

استمر فى عملك ولا تلتفت لمن يحاول تعطيلك، وحافظ على قوة العلاقة بينك وبين شريك حياتك.

العقرب

انصت جيدًا لنصائح المقربين إليك وحافظ على هدوئك، وتفهم شريك حياتك حتى لا تتأثر العلاقة العاطفية.

الميزان

تعلم من التجارب السابقة ولا تقع فى نفس الأخطاء مرة أخرى، وتمسك بالشخص الذى تراه مناسبًا كشريك حياة لك.

الجدى

فكر جيدًا قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بالعمل، وتقرب من شريك حياتك وعبر له عن مشاعرك.

القوس

حافظ على أموالك ولا تصرف نقودًا فى أمور غير هامة، واحرص دائمًا على العلاقة الطيبة مع شريك حياتك وحاول أن تكون لطيفًا أكثر من ذلك.

الحوت

تعامل مع زملائك بتواضع لتكسب حبهم، وحافظ على هدوئك وصبرك فى العلاقة العاطفية وتخلى عن العناد.

الدلو

اتبع قواعد العمل على تحافظ على مكانتك، وابحث عن حبيب يتوافق مع صفاتك حتى تكّون علاقة عاطفية مليئة بالود والتفاهم.