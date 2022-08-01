تُكبر حتى 15 مرة.. شاومى تطرح نظارة الواقع المعزز Mijia

جدة - نرمين السيد - وقد بدأت العديد من الشركات فى التوسع فى تطوير الأجهزة التى تدعم تقنية الواقع المعزز، وتنضم شاومى بأحدث تقنيات الشركة فى نظارة Mijia للواقع المعزز.

وتتميز Mijia AR glasses camera فى حملة للطلب المسبق عبر منصة التمويل على أن تتوفر الآن بسعر 399 دولار.

وتأتى نظارة الواقع المعزز المقدمة من شاومى بتصميم يحاكى الإصدارات الت قدمت فى الأسواق حتى الآن، حيث تضم كاميرا مدمجة فى جانبى النظارة، كما تأتى النظارة بعدد من العدسات المدمجة، وتؤكد الصور على التصميم الضخم للنظارة التى تأتى بوزن 100 جرام.

وتشمل النظارة الافتراضية كاميرا رباعية بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة لدعم دمج 4 بيكسل فى بيكسل واحد بحجم أكبر، مع كاميرا بدقة ميجا بيكسل والتى تعمل على تقسيم للتثبيت البصرى.