جدة - نرمين السيد - وقد بدأت العديد من الشركات فى التوسع فى تطوير الأجهزة التى تدعم تقنية الواقع المعزز، وتنضم شاومى بأحدث تقنيات الشركة فى نظارة Mijia للواقع المعزز.
وتتميز Mijia AR glasses camera فى حملة للطلب المسبق عبر منصة التمويل على أن تتوفر الآن بسعر 399 دولار.
وتأتى نظارة الواقع المعزز المقدمة من شاومى بتصميم يحاكى الإصدارات الت قدمت فى الأسواق حتى الآن، حيث تضم كاميرا مدمجة فى جانبى النظارة، كما تأتى النظارة بعدد من العدسات المدمجة، وتؤكد الصور على التصميم الضخم للنظارة التى تأتى بوزن 100 جرام.
وتشمل النظارة الافتراضية كاميرا رباعية بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة لدعم دمج 4 بيكسل فى بيكسل واحد بحجم أكبر، مع كاميرا بدقة ميجا بيكسل والتى تعمل على تقسيم للتثبيت البصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تُكبر حتى 15 مرة.. شاومى تطرح نظارة الواقع المعزز Mijia على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.