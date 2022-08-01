أطول شجرة فى العالم ممنوعة من الزيارة لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - ويواجه أى شخص يتم القبض عليه بالقرب من الشجرة مواجهة عقوبة تصل إلى 6 أشهر فى السجن، وغرامة قدرها 5 آلاف دولار، بحسب بيان "حديقة ريدوود الوطنية" فى كاليفورنيا.

وتعانى الشجرى المتواجدة فى أعماق الحديقة، والتى لا تتمتع بمسارات تؤدى إليها، تدهورًا بيئيًا خطيرًا من الباحثين عن الإثارة الذين زاروها منذ عام 2006، عندما عثر عليها اثنان من علماء الطبيعة.

ويبلغ طول الشجرة، وهى نوع "سيكويا سيمبيرفيرينز" 115.92 متر، واسمها مشتق من الأساطير اليونانية، إذ كان "هايبريون" احد الجبابرة، ووالد إله الشمس "هيليوس"، وإلهة القمر "سياين".

وأشار بين فى موقع الحديقة الوطنية عبر الإنترنت أن الشجرة "هايبريون" تقع بعيدًا عن الدرب، كما أن الوصول إليها يتطلب اختراق النباتات الكثيفة.

وأوضح البيان أنه رغم الرحلة الصعبة إلا أن الشعبية المتزايدة لهذه الشجرة البعيدة، نتيجة المدونين، وكتاب السفر والمواقع الإلكترونية، أدت إلى تدمير البيئة المحيطة بهايبريون.

وليونيل أرغيلو، رئيس الموارد الطبيعية فى الحديقة لموقع "San Francisco Gate" الإخبارى إن المنطقة ذات خدمات محدودة للهواتف المحمولة، وتحديد المواقع GPS، ما يعنى أنه قد يكون من الصعب للغاية إنقاذ أى متنزهين مفقودين أو مصابين فى المنطقة.

وبالإضافة إلى التعرية والأضرار الموجودة عند قاعدة الشجرة، هناك مشكلات ثانوية ناتجة عن تدفق الأشخاص.

وأكد أرغيلو أنه كانت هناك قمامة وكان الناس يشكلون المزيد من المسارات الجانبية لاستخدام الحمام، وهم يتركون ورق المرحاض المستخدم، وفضلات بشرية، وهذا ليس شيئًا جيدًا.

وتشكل حرائق الغابات مصدر قلق متزايد فى جميع أنحاء الحدائق الوطنية فى كاليفورنيا.