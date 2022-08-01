بعمر 7 سنوات..طفلة تدخل «جينيس» بعد التزلج تحت 20 سيارة فى 13 ثانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت "جينيس" إلى أن "ديشنا نهار" مرت تحت 20 سيارة كانت مصفوفة على امتداد مسافة 58 مترًا، بحسب ما ذكرته وكالة "يو بى آى" للأنباء.
واستطاعت نهار تحطيم الرقم القياسى العالمى السابق الذى كان مسجلًا باسم فتاة صينية تبلغ من العمر 14 عامًا، حققت ذات الإنجاز خلال 14.15 ثانية.
وكشف والد نهار ان ابنته حرصت على ممارسة التزلج لعامين، واستعدت لتحقيق هذا الإنجازخلال 6 شهور.
وقال الأب ان نهار استعانت بمدرب خاص ساعدها على التمرين للقيام بهذه المحاولة التى تتطلب الكثير من التحضيرات البدنية العالية.
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