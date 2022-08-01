قريبا.. واتساب يطرح ميزة جديدة لمشرفى المجموعات

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير أن تطبيق واتساب يخطط حاليًا لإصدار ميزة جديدة تتيح لمشرفى المجموعات حذف أى رسالة للجميع، حيث سيتمكن مسؤولو المجموعة من إدارة مجموعات واتساب الخاصة بهم بشكل أفضل مع إضافة القدرة على إزالة الرسائل الجماعية للجميع.





ويمكن التأكد من إذا كانت هذه الميزة متاحة لك أم لا، فإذا قمت بحذف رسالة واردة ورأيت خيار حذف للجميع، فهذا يعنى أن الميزة متاحة عندما تحذف رسالة لكل شخص أرسلها عضو آخر بالمجموعة، سيظهر اسمك دائمًا فى فقاعة الدردشة، لذلك سيعرف الجميع أنك حذفت هذه الرسالة. ويعمل واتساب بإصدار إصلاح لزر المتابعة، يظهر هذا الزر مع أحدث إصدار تجريبى بشكل دائم فى محادثاتك بدون سبب واضح، هذا الزر الذى يظهر عادة عندما يذكرك شخص ما فى المجموعة، به عيب فى هذا الإصدار التجريبى، وقد اشتكى العديد من المستخدمين منه، لكن WhatsApp أصدر بالفعل تحديثًا لإصلاح الأخطاء لحل هذه المشكلة لجميع المستخدمين.

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