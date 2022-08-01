فرض غرامة كبيرة على مسافر.. والسبب «ساندوتش»

جدة - نرمين السيد - واشتم كلب التفتيش الأمنى الحيوى، المأكولات فى الحقيبة فى مطار داروين، متسببًا بفرض غرامة عالية على صاحبها، بحسب ما كشفه مسؤولون.

وقال موراى وات، وزير الزراعة الأسترالى إن هذه ستكون أغلى وجبة اشتراها هذا المسافر، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وتتبع أستراليا سياسة صارمة فى مجال الأمن الحيوى فى لحماية قطاعها الزراعى الكبير من الآفات والأمراض.

ورفعت السلطات مستوى الإنذار بعد تفشى الحمى القلاعية فى إندونيسيا، فارضة فحصًا دقيقًا على كل اللحوم المستوردة من هذا البلد.

ولا تشكل هذه الحمى خطرًا على الإنسان، لكنها من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التى تصيب المواشى.

وتساوى هذه الغرامة بقيمتها البالغة 2664 دولارًا أستراليًا ثمن 567 ساندوتش، فى سيدنى أو تكلفة عدة تذاكر سفر إلى بالى، وفقًا لما ذكرته "فرانس برس".